電動車加持 外資預估鴻海淨值衝百元

鴻海（2317）宣布攜手泰國國家石油（PTT）搶攻電動車，MIH聯盟自產電動車又意外亮相，繼里昂證券重申「買進」、目標價160元，摩根士丹利及大和資本出具PTT的合作看法，也樂觀鴻海強強聯盟有助進軍東南亞市場，雙雙重申「加碼」、「買進」，最高目標價168元。

此外，綜觀外資圈對鴻海財務預測，今年電動車貢獻雖然不大，但iPhone代工和伺服器的需求強勁，最快今年鴻海淨值有機會衝100元，將創下公司成立來的新紀錄。

摩根士丹利表示，鴻海結盟PTT，將善用PTT東南亞的資源加速電動車業務發展，目標2023年生產5萬台車，2025年15萬台車。由於全球電動車大廠多在歐美設廠，鴻海率先進軍東南亞，領先其他車廠取得拓展東南亞市場的機會，未來可望為鴻海達成全球電動車市占突破5%的重要引擎。

大和也表示，鴻海攜手PTT是拿下東南亞電動車市場灘頭堡的關鍵一步，伴隨全球疫情受控的希望增加，消費力道正快速提升，鴻海整體今、明年獲利看增20-34%。集團展望第3季營收小幅成長，正提供長線投資者介入的良機。

大和指出，鴻海電動車布局愈來愈完善，最快明年事業展現顯著成果，到後年延續高成長的表現可期。而日前大和對鴻海今、明年每股純益（EPS）預測11元、13元，淨值預估99元、106元，未來百元淨值將成鴻海營運常態。

滙豐先前也預測，鴻海今年淨值提升到97元，2022年104元，更樂觀的摩根大通、里昂，更看好今年就突破百元，分別預測118元、112元。

根據公開資訊，鴻海1990年時淨值為13.91元，2020年為93.59元，今年第2季94.02元，預料淨值破百元被視為重要里程，期間集團在2018年首度減資；淨值的成長反映鴻海股東長期抱股，價值有倍數成長。

目前上市櫃1,700多家公司，有29家淨值逾百元，大多是高獲利的高價股，最高是大立光（3008）第2季公告1,021元。

台股15日大跌百點，但鴻海和鴻家軍抗震，10點30分左右鴻海仍漲2%。