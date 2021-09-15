快訊

新上任總理疑是暗殺「陰謀核心」 友邦海地總統遇刺案大逆轉

絕地逃生「一根湯匙」的巴勒斯坦之囚

台製電動車將亮相 鴻海領漲集團股、乙盛-KY最搶眼

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
今（15）日集團相關個股強漲，鴻海領軍下，乙盛-KY（5243）漲勢最為亮眼，早盤一度衝上漲停60.1元，盤中漲幅8.95%。報系資料庫
今（15）日集團相關個股強漲，鴻海領軍下，乙盛-KY（5243）漲勢最為亮眼，早盤一度衝上漲停60.1元，盤中漲幅8.95%。報系資料庫

鴻海（2317）、裕隆（2201）合作的首輛台製電動車意外在運送過程中曝光，預計將在10月正式亮相，鴻海集團進軍電動車領域出現重大突破，激勵今（15）日集團相關個股強漲，鴻海領軍下，乙盛-KY（5243）漲勢最為亮眼，早盤一度衝上漲停60.1元，盤中漲幅8.95%。

鴻海與裕隆兩大集團合資設立的鴻華先進委託國際超跑設計公司，在歐洲秘密打造出第一輛電動車已運抵台灣，停駐在裕隆新店廠區，對台灣電動車產業具有重大意義；MIH第一代電動車遭網友意外曝光，鴻海未正面證實，但也表示「請大家10月18日鴻海科技日拭目以待」，間接證實就是MIH即將發表的電動車。

鴻海集團在電動車領域上的新進展，激勵今日相關個股的股價表現，鴻海早盤以108元開高，一度拉升至110.5元，盤中漲幅1.86%；乙盛-KY早盤以56.2元開高後衝上漲停60.1元，盤中漲幅8.95%；廣宇（2328）也是大漲表現，盤中漲幅6.89%；鴻準（2354）盤中漲幅逾4%。

鴻海 電動車 裕隆

延伸閱讀

鴻海、裕隆在歐洲秘密打造 台製電動車曝光

聯發科登市值二哥 超車鴻海

郭台銘歐洲行揭祕 催疫苗也督軍新事業

鴻海布局東協電動車樞紐 攜手泰國國家石油設合資企業

相關新聞

台製電動車將亮相 鴻海領漲集團股、乙盛-KY最搶眼

鴻海（2317）、裕隆（2201）合作的首輛台製電動車意外在運送過程中曝光，預計將在10月正式亮相，鴻海集團進軍電動車領...

美股開高走低 台股小跌0.88點開在17,434點

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，連帶台股今（15）日開盤小跌0.88點，開在17,434點。晶圓雙雄及貨櫃三雄呈現漲...

蘋果發表iPhone 13 概念股早盤股價漲跌互見

蘋果（Apple）發表4款iPhone 13新品，強調A15晶片和多相機鏡頭效能，均支援5G和Wi-Fi 6技術，概念股...

中秋節前淺水無大魚 節後擴量正規軍有望突圍？

萬寶投顧陳子榕指出，台股面臨逢高解套賣壓加上即將到來的中秋節連假，指數和量能都明顯受到壓抑，從9/6波段高點17,633點以來，融資也減少40.62億元，靜待浮額沉澱。

iPhone新機亮相激勵台股供應鏈？投顧這樣說

iPhone 新機規格符合市場預期，硬體規格變化不大，國內投顧表示，台股供應鏈業績是否受換機潮而受惠，將觀察新機後續銷售...

聯發科連三紅 IC設計、封測類股人氣跟著旺

長假效應顯現，台股昨（14）日量縮收小黑，外資連日回補的聯發科拉出連三紅，在權值股中表現突出，並帶領其他IC設計股表現亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。