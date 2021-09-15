台製電動車將亮相 鴻海領漲集團股、乙盛-KY最搶眼
鴻海（2317）、裕隆（2201）合作的首輛台製電動車意外在運送過程中曝光，預計將在10月正式亮相，鴻海集團進軍電動車領域出現重大突破，激勵今（15）日集團相關個股強漲，鴻海領軍下，乙盛-KY（5243）漲勢最為亮眼，早盤一度衝上漲停60.1元，盤中漲幅8.95%。
鴻海與裕隆兩大集團合資設立的鴻華先進委託國際超跑設計公司，在歐洲秘密打造出第一輛電動車已運抵台灣，停駐在裕隆新店廠區，對台灣電動車產業具有重大意義；MIH第一代電動車遭網友意外曝光，鴻海未正面證實，但也表示「請大家10月18日鴻海科技日拭目以待」，間接證實就是MIH即將發表的電動車。
鴻海集團在電動車領域上的新進展，激勵今日相關個股的股價表現，鴻海早盤以108元開高，一度拉升至110.5元，盤中漲幅1.86%；乙盛-KY早盤以56.2元開高後衝上漲停60.1元，盤中漲幅8.95%；廣宇（2328）也是大漲表現，盤中漲幅6.89%；鴻準（2354）盤中漲幅逾4%。
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