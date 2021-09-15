iPhone新機亮相激勵台股供應鏈？投顧這樣說

iPhone 新機規格符合市場預期，硬體規格變化不大，國內投顧表示，台股供應鏈業績是否受換機潮而受惠，將觀察新機後續銷售狀況。

永豐投顧說，這是蘋果新機的硬體規格變化不大，刺激換機需求的力道恐較為疲弱，但華為於智慧型手機市場失利，iPhone 市占率仍可獲得提升。新一代 iPhone 規格改變的部份包括：採用 LTPO 面板，超廣角鏡頭由 5P 變為 6P，處理器 A15 則採用 5nm 製程(N5P)，瀏海變小，整體規格變化不大；另外，透過APPLE 官網觀察到，mm Wave(採用 AIP 封裝)亦僅支援美國地區。

永豐投顧說，相關推薦個股：台積電（2330）、景碩（3189）、日月光（3711）、臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）及晶技（3042）。

群益投顧預估，2021年四款iPhone新機在今年下半年規劃產量約達9,000 萬支，因定價iPhone維持加量不加價的策略，預期出貨量將超越 iPhone12；因零組件拉貨旺季仍在，維持大立光（3008） (3008)買進評等，Apple改變iPhone規格，TPK-KY、GIS-KY 流失相關 x-y touch sensor貼合訂單，因此，維持對TPK-KY、GIS-KY中立的投資建議。

統一投顧表示，台股供應鏈部分，這次Apple相關規格市場皆已預料之中，並無驚奇，因此，將看9月17日後的預購量是否優於預期，相關類股以逢低承接為主，推薦：台積電、日月光、欣興（3037）、台光電（2383）、華通（2313）、台郡、鴻海（2317）、晶技、全新（2455）及光磊（2340）。