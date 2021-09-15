快訊

新上任總理疑是暗殺「陰謀核心」 友邦海地總統遇刺案大逆轉

絕地逃生「一根湯匙」的巴勒斯坦之囚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone新機亮相激勵台股供應鏈？投顧這樣說

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

iPhone 新機規格符合市場預期，硬體規格變化不大，國內投顧表示，台股供應鏈業績是否受換機潮而受惠，將觀察新機後續銷售狀況。

永豐投顧說，這是蘋果新機的硬體規格變化不大，刺激換機需求的力道恐較為疲弱，但華為於智慧型手機市場失利，iPhone 市占率仍可獲得提升。新一代 iPhone 規格改變的部份包括：採用 LTPO 面板，超廣角鏡頭由 5P 變為 6P，處理器 A15 則採用 5nm 製程(N5P)，瀏海變小，整體規格變化不大；另外，透過APPLE 官網觀察到，mm Wave(採用 AIP 封裝)亦僅支援美國地區。

永豐投顧說，相關推薦個股：台積電（2330）、景碩（3189）、日月光（3711）、臻鼎-KY（4958）、台郡（6269）及晶技（3042）。

群益投顧預估，2021年四款iPhone新機在今年下半年規劃產量約達9,000 萬支，因定價iPhone維持加量不加價的策略，預期出貨量將超越 iPhone12；因零組件拉貨旺季仍在，維持大立光（3008） (3008)買進評等，Apple改變iPhone規格，TPK-KY、GIS-KY 流失相關 x-y touch sensor貼合訂單，因此，維持對TPK-KY、GIS-KY中立的投資建議。

統一投顧表示，台股供應鏈部分，這次Apple相關規格市場皆已預料之中，並無驚奇，因此，將看9月17日後的預購量是否優於預期，相關類股以逢低承接為主，推薦：台積電、日月光、欣興（3037）、台光電（2383）、華通（2313）、台郡、鴻海（2317）、晶技、全新（2455）及光磊（2340）。

iPhone 台積電

延伸閱讀

再度陷入選擇困難！iPhone 13系列4款新機 瀏海變窄相機更強 售價還少1千

iPhone 13和前一代超像？若換新機會有這兩個明顯升級感

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max支援120Hz螢幕、首見1TB版本 預購時間曝光

iPhone 13、iPhone 13 mini終於現身！瀏海縮小20%、新增電影拍攝模式 容量與續航皆升級

相關新聞

台製電動車將亮相 鴻海領漲集團股、乙盛-KY最搶眼

鴻海（2317）、裕隆（2201）合作的首輛台製電動車意外在運送過程中曝光，預計將在10月正式亮相，鴻海集團進軍電動車領...

美股開高走低 台股小跌0.88點開在17,434點

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，連帶台股今（15）日開盤小跌0.88點，開在17,434點。晶圓雙雄及貨櫃三雄呈現漲...

蘋果發表iPhone 13 概念股早盤股價漲跌互見

蘋果（Apple）發表4款iPhone 13新品，強調A15晶片和多相機鏡頭效能，均支援5G和Wi-Fi 6技術，概念股...

中秋節前淺水無大魚 節後擴量正規軍有望突圍？

萬寶投顧陳子榕指出，台股面臨逢高解套賣壓加上即將到來的中秋節連假，指數和量能都明顯受到壓抑，從9/6波段高點17,633點以來，融資也減少40.62億元，靜待浮額沉澱。

iPhone新機亮相激勵台股供應鏈？投顧這樣說

iPhone 新機規格符合市場預期，硬體規格變化不大，國內投顧表示，台股供應鏈業績是否受換機潮而受惠，將觀察新機後續銷售...

聯發科連三紅 IC設計、封測類股人氣跟著旺

長假效應顯現，台股昨（14）日量縮收小黑，外資連日回補的聯發科拉出連三紅，在權值股中表現突出，並帶領其他IC設計股表現亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。