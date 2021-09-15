美股開高走低 台股小跌0.88點開在17,434點

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，連帶台股今（15）日開盤小跌0.88點，開在17,434點。晶圓雙雄及貨櫃三雄呈現漲跌互見，指數測試17,400關卡。

在美股方面，受惠CPI成長率如預期的小幅降溫至 5.3%，帶動四大指數早盤普遍開高，不過美債殖利率與原物料的回落，則使昨日表現強勢的金融與能源等周期股全線熄火，加上眾所矚目的蘋果發表會登場，但蘋果股價開高走低也影響市場投資情緒，四大指數震盪收低，那斯達克指數收盤連續5日下跌。

終場道瓊工業指數下跌292點，或0.83%，收在34577點；標普500指數下跌25.6點，或0.57%，收在4443.05點；Nasdaq指數下跌67.8點，或0.44%，收在15037.7點；費半指數下跌0.29 點，或0.01%，收在3449.38點。

統一投顧認為，雖然昨日台股收盤持續守在季線之上，但連續2日高低點僅差距100點，顯見市場追價意願保守。考量17500點以上壓力重重，近期量能萎縮，類股漲跌變化快速，持股信心度低，偏好短線進出，操作難度增加。加上周三台指期結算及中秋長假將至，不確定因素增多，預期加權指數空間有限，建議選股不選市，以高殖利率概念股、業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。