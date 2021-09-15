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iPhone 13亮相 統一投顧看好台積電、日月光、欣興

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

蘋果在台灣時間15日凌晨舉行秋季發表會，會中蘋果發表了全新的iPhone 13系列新機、Apple Watch 7，並更新了iPad、iPad mini產品線，在相關產品亮相後，法人機構機構間也分別對供應鏈有不同，其中，統一投顧看好台積電（2330）、日月光投控（3711）、欣興（3037）、台光電（2383）等供應鏈後市展望。

統一投顧研究部表示，蘋果發表會如預期發表，共發表4款新品，包括iPhone、Apple Watch7與iPad mini，並未推出Macbook新版本。產品規格如市場預測無太大的意外，但是售價部分較去年同期新機是不變，旗艦機種版本更推出1TB的容量，蘋果股價今日凌晨收盤為下跌0.96%。

如先前所預期，iPhone共推出4款，5.4吋iPhone 13 Mini、6.1吋iPhone 13、6.1吋iPhone13 Pro與6.7吋iPhone 13 Pro Max。全機種支援5G Sub 6Ghz頻段，而mmWave 頻段則僅有限地區版本有支援。

平價版本iPhone 13 mini與iPhone 13規格升級幅度不大，但64 GB版本剔除，最高容量提升至512 GB。iPhone 13 Pro與Pro Max相對升級幅度較大，主晶片較平價版本iPhone 13系列更加強GPU的部分；相機部分維持3鏡頭+Lidar Scanner，廣角鏡頭光圈加大、Sensor加大；螢幕則是升級至Super Retine withPromotion；容量則是增加1TB的版本。

iPad mini歷經多年推出新版本，也採用A15 bionic主晶片，螢幕8.3吋，touch ID整合在電源鍵上。

銷售日期部分，9月17日開始預購、24日上市，但是Apple watch則是延後販售。分析師表示，供應鏈備貨情形應較其他品牌手機備貨充足，加上iPhone銷售日期沒有延後，這次EMS廠的iPhone 13備貨量較2020年iPhone 12備貨量高於10%，預估第3季iPhone銷售量4,800萬支，季增4.35%、年增20%。

而2021年銷售量從EMS廠的備貨量年成長超過10%，證明蘋果對於iPhone 13的銷售是有信心，預估iPhone2021年銷售量2.3億支，年增18.56%。看好台積電、日月光、欣興、台光電、華通（2313）、台郡（6269）、鴻海（2317）、晶技（3042）、全新（2455）、光磊（2340）等供應鏈營運後市。

iPhone iPhone 13 Pro Max

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