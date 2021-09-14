台股開高壓回 權證投資人最愛晶圓雙雄

台股今（14）日在中秋長假在即，內資買盤縮手中，電子族群無法匯聚人氣，加上前一日強勢的鋼鐵與航運獲利賣壓湧現，加權指數回到平盤附近震盪整理，指數終場小跌11點、收在17,434點；權證市場上，雖人氣退潮，但晶圓雙雄仍是聚焦點，投資人氣最旺的是連結聯電（2303）的聯電國票12購04（041333）。

法人機構表示，台股在季線附近呈現多空震盪，由於上檔解套賣壓仍大，短線上若成交量能遲遲無法有效放大，指數要再連續上漲挑戰萬八的機會不高，仍有再度回測月線機會，因此操作上勿過度追價，選股上可留意半導體周邊相關族群、蘋概、營建、金融相關個股。

權證市場方面，投資人受現貨市場買盤觀望影響下，轉以權證試單，但整體權證市場量能不足，成交金額占大盤比重為0.66%，成交金額較前一日縮小為21.5億元，為連續第三個交易縮減。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為19.8億元，認售權證成交金額為1.6億元，認購權證成交金額占總成交金額92.2%，認購、認售比值為11.8倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結聯電的聯電國票12購04，成交金額為1,913萬元；認售排名第一的是連結元大台灣50正2（00631L）的T50正2群益11售02，成交金額為654萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購包辦全數席次，其中，晶圓雙雄有四席，另外，中鋼（2002）有二席、富邦金（2881）、加權指數各一席，顯示目前市場市場仍圍繞在電子、金融、原物料等族群上，但空軍似也有集結跡象，在前十大認售權證中，加權指數占七檔、元大台灣50正2與台積電（2330）各一檔，顯示資金對指數後市仍有疑慮。