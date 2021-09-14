台股收跌11.41點 三大法人買超65.5億

萬寶投顧楊惠宇表示，美股9月有最大的兩個不確定因素，一是疫情及聯準會動態，其中疫情部份在歷經近兩年的和病毒共處後，疫苗覆蓋率增加下，影響己漸漸減少，輝瑞表示到明年將有充足疫苗給「所有想接種者」施打，甚至己有「口服藥」可能問世，相信人類將逐漸走出疫情陰霾，迎接燦爛陽光。

2021-09-14 08:54