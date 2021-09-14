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台股收跌11.41點 三大法人買超65.5億
台股今（14）日開高走低，早盤一度拉升至17,529.47點，站上17,500點，可惜攻勢無法持續，權值股台積電（2330）、聯電（2303）開高走低，貨櫃股也翻黑，盤中漲勢收斂，尾盤指數震盪翻黑，終場收17,434.9點，下跌11.41點，成交量2,572.29億元；三大法人買超65.5億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超65.42億元，投信買超7.13億元，自營商賣超（合計）7.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.44億元，自營商（避險）賣超4.6億元。
台股今日以17,463.78點開高，早盤在買單拉抬下，一度拉升至17,529.47點，可惜攻勢無法持續，終場收在17,434.9點，跌幅0.07%。
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