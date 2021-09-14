水泥、紡織撐盤 台股小跌11點收17,434點

台股今（14）日開高走低，早盤在買單拉抬下，一度來到17,529點，盤中過後漲勢收斂，尾盤過後指數震盪翻黑，終場下跌11點，收在17,434點，成交量達2,572億元。

盤面上，類股輪動快速，昨日強勢的鋼鐵、貨櫃等族群獲利賣壓湧現，加上電子族群成交比重低，顯示市場追價意願不高，加權指數回到平盤附近震盪整理，成交量維持低迷。類股方面，以水泥、紡織相關較有表現。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光認為，在全球三大央行持續寬鬆、新台幣延續強勢的熱錢行情、台廠8月營收有160家創新高，看好9月上市櫃公司仍可延續強勢表現、振興券帶動千億元商機、外資偏多操作等因素下，看好有機會破除中秋節變盤說。指數上攻17,500點，明日台指期結算，在價量背離下，看好有機會拉高結算，不排除向上挑戰前波高點的17,633。