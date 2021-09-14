台股節前觀望 二大被動元件集團股早盤相對強勢

台股在中秋節連續假期前呈現明顯量縮觀望，台股電子股明顯熄火，而被動元件股中，以國巨（2327）及華新科（2492）為首的二大被動元件集團股，今（14）日表現相對強勢，今日國巨股價寫波段新高，分析師認為，被動元件股價休息一段時間，但明年產業市況仍不看淡是吸引資金進行中長線布局重要因素。

台股指數近日呈現明顯量縮，主要由於電子權值股無法吸引買盤，再加上秋節長假之前，市場資金多不願在長假前進場，不過，在多數個股呈現量縮整理時，今日被動元件股表現相對強勢，其中，國巨集團旗下個股，包括國巨、奇力新（2456）、凱美（2375）全數上漲，而國巨在近期外資買超的推升下，股價今日高點來到493.5元，寫下波段新高。

此外，華新集團旗下的被動元件股華新科、信昌電（6173）、佳邦（6284）也都是上漲表現。二大被動元件集團股今日表現明顯相對強勢。

對於被動元件後市，市場法人指出，今年以來多數被動元件股業績明顯較去年同期成長，但受到疫情、電子供應鏈出現長短料情況的因素影響，市場認為，各廠後市營運情況仍具不確定因素，以致前波股價走勢落後，但股價相對多數電子族群低估之後，近期逐漸吸引資金目光，股價在今日出現相對較強表現。

此外，近期被動元件股中國巨表現相對較佳，主要由於該公司積極整合集團資源、並調整營運策略，未來在納入奇力新之後，在國際市場上將更具競爭優勢，是中長期資金持續買超該股重要因素。