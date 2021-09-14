台股開盤上漲17點 台積電漲3元

台股今（14）日開盤上漲17.47點，開盤指數17,463.78點。台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價618元。

群益投顧表示，指數處連續第二個交易日居3日、12日線之上的技術面偏多格局。台金融市場獲海外機構、法人等熱錢青睞，惟新台幣近五年明顯相對多數亞幣強勢下，可期待的升值空間或將漸相對過去趨弱。電子股存評價混亂與美股亦稍存相對基期偏高壓力，短線以非電題材股為主，擇強嚴守技術面應對。

周一美國眾議院民主黨降低增稅幅度，有望力拚3.5兆美元法案過關，原油持續上漲，能源股領軍大漲帶動道瓊指數終止連五黑，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.07%至+0.97%，那斯達克指數表現相對弱勢，台積電ADR上漲0.53%，聯電（2303）ADR下跌0.41%。