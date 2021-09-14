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富邦證輔導華景電完成競拍 承銷價125元

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券輔導的華景電上櫃前競價拍賣於13日完成競價開標，最低得標價格為每股180元，最高得標價格為每股200元，得標加權平均價格為每股183.93元，承銷價訂為125元。

富邦證資深副總吳春敏表示，該公司辦理競價拍賣股數2,139千股，公開申購股數為584千股，本次參與投標之合格標單共1,977筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股180與200元，得標加權平均價格為每股183.93元，承銷價則訂為125元。

華景電競價拍賣最低得標價格為180元，本次辦理公開申購價格為125元，9月15日至17日為公開申購期間；9月23日為公開抽籤日；預計9月29日上櫃掛牌。

華景電去年營收7.30億元，營收成長率5.09%，每股稅後純益（EPS）為5.19元，今年上半年稅後純益較去年同期成長21.89%，EPS為3.25元。

華景電除持續專注於半導體產業外，利用本業相關自動化設備設計開發之技術與經驗，延伸到咖啡烘豆自動化設備領域，多角化經營跨足咖啡事業，並順利開發出智能烘豆機及咖啡調配APP「玩烘豆」等相關新產品，期望未來能為該公司整體營運注入新的成長動能之一。

咖啡 自動化設備 營收

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