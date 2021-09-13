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超越玉山金！0056人氣衝破47萬人 晉升台股十強

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：CMoney
資料來源：CMoney

高股息ETF熱潮延燒，國內人氣最高的元大高股息（0056）ETF受益人又破紀錄，集保結算所統計到上周為止，0056受益人突破46萬人，元大投信截至8月底的受益人更達到47萬人，一舉超越玉山金（2884）、第一金（2892）、兆豐金（2886）等熱門金融股，成為台股投資人數第十多的個股。

這也是國內ETF市場自2003年元大台灣50（0050）發行以來，首度有ETF的投資人數挺進台股前十強，0056本身也不斷刷新國人投資ETF的紀錄，2019年0056快速成長迄今，投資人數一直排行國內ETF第一。

值得注意因0056人氣和規模都大幅成長，目前規模已高達889億元，直逼900億元大關，對這樣的趨勢感到擔憂、或提出批評的人也不少，但同時有許多長期觀察台灣基金市場趨勢的專家認為，這樣的發展是必然，最大因素還是國內收益需求龐大，績效穩定能滿足需求的優質商品有限。

0056挾台股長期穩健的高殖利率及被動式投資熱潮，成為基金市場焦點，在此同時還帶動市場積極發行台股高股息ETF，甚至是各類配息的ETF，且都在人氣和規模有所提升，整體配息ETF投資已成趨勢。

更大意義是在過去國人風靡海外高收益債、配發本金的高配息基金之外，高配息ETF提供創造現金流的其他選擇，並引導市場資金投入台股。

觀察0056的人數發展，近年ETF加速成長時，人氣和規模發展已打破下跌才成長的趨勢，尤其台股創下史上最久萬點行情，0056不分漲跌都會成長，近幾月則在今年績效一度強勢、但短線受成分股壓抑下，吸引更多投資人布局，使0056受益人一連飛越45、46萬大關。

上周集保結算所算出的ETF投資人數達到46萬人，0056正式超越玉山金等晉升台股人氣十強，若以元大投信新公布到8月底的數字，更超過47.4萬人。

另外同為人氣高股息ETF的國泰永續高股息（00878），受益人也創下21萬人新高，規模提升到近260億元，光是這兩檔高股息ETF，受益人就有70萬人，規模近1,200億元。

法人分析，如對比台灣境內外高收益債基金規模可達1兆元，台股高股息ETF規模才剛突破千億元，不論0056或其他人氣成長的高股息ETF，都還有發展空間。即使0056一檔規模就破千億元，對照國人投資高收益債的規模仍然有限。

如再加上其他配息型的ETF也成長，國內ETF市場早已不再單靠0056或高股息ETF，而是擴及到各類配息產品都有所發展。

ETF 高股息

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