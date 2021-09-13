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鋼鐵、水泥等傳產股撐盤 台股跌28點收17,446點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今（13）日收盤下跌28.26點，收盤指數17,446.31點，成交量2,526.95億元。雖然台積電（2330）股價陷入整理，不過，金融及鋼鐵等傳產股輪替走強，維持盤面活絡。

今日台積電多在盤下整理，收盤615元，下跌7元。鋼鐵股在中鋼（2002）領軍之下，鋼鐵類股至數漲幅超過2.5%，僅次於貿易百貨類股指數漲幅表現，此外，水泥類股今日表現也不差，主要是中國大陸的水泥股表現不差。金融股在富邦金（2881）帶動之下，整體金融股漲幅逾1％。電子股今日成交占比滑落至五成以下，聯電（2303）、新唐（4919）、金像電（2368）、強茂（2481）、景碩（3189）、晶豪科（3006）等股表現較疲軟。

群益投顧說，短線仍屬反彈走勢，中期整理格局不變，量能持續偏低，恐續進行盤整。以技術面領先翻多標的為主，參考短期均線變化，低買高賣區間因應。

台積電 鋼鐵股

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