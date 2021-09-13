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鋁價續看漲激勵原物料行情 鋼鐵類股漲幅近2%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

鋼鐵類股今（13）日在中鋼（2002）領軍之下，鋼鐵類股指數盤中上漲近2%，也吸引資金湧入鋼鐵類股當沖，早盤的鋼鐵類股成交占大盤比例突破10%。

北美最大規模鋁業高峰會上周五 (10 日) 落幕，與會人士對鋁價後市持續看漲；台灣鋼鐵股受到消息面激勵而吸引資金轉進，中鋼漲幅超過2％，中鋼構（2013）一度衝高到漲停板價77.4元，大成鋼（2027）也曾突破50元關卡，中鴻（2014）、燁興（2007）、燁輝（2023）與春源（2010）等股都走高。

投顧人士說，近期資金流竄電子股及傳產股，呈現輪動行情，鋼鐵股具有中鋼盤價看漲題材，加以多數鋼鐵股拉回整理一段期間，籌碼沈澱較佳，因此，消息面帶來利多題材就容易帶動股價表現，投資人要留意當沖是否大幅增加，進而影響股價表現。

鋼鐵股 中鋼構 當沖

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