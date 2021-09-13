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iPhone 13神助攻 花旗：台積電營收旺到12月

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電（2330）8月營收創單月次高，花旗環球證券指出，蘋果iPhone 13拉貨是台積電營運飆高最大動能，由於下半年新機備貨的力道受到看好，樂觀派預估出貨可達9,000萬支，加上高速運算等需求推升，接下來台積電營收可望逐月成長一路到12月，一季比一季更旺，重申「加碼」台積電、目標價900元。

此外，花旗最新分析也預測，台積電今年300億美元的資本支出可能上修，帶動三年千億美元的支出計畫跟著增加，主要投入28奈米、7奈米、5奈米和3奈米擴產，伴隨更高的資本密集度，台積電也將上修2021-2025年營收複合成長（CAGR）15%的目標，預估提高到15%之上。

此前花旗已預測，台積電五年內營收倍增，2024-2025年達千億美元，將成為全球最大半導體公司。花旗認為，台積電後續擴大資本支出，在3奈米投入更多資源有舉足輕重的角色，這將是7奈米之後下一個關鍵製程。

花旗表示，台積電公布8月營收創單月次高，反映蘋果拉貨動能佳，採用台積電5奈米的iPhone AP已經自7月放量，8月有更顯著的成果，考量市場對新機備貨樂觀，還有高速運算等增加7奈米、6奈米及成熟製程的需求，今年台積電將沒有淡、旺季之分，營收逐季成長，下半年更會逐月提升，11、12月達到巔峰。

花旗指出，台積電各製程幾乎都達到滿載，產能利用率將高檔到2022年，自第4季開始的漲價進一步帶動長線毛利率穩於50%之上，更重要是台積電也積極和供應商協商，降低投資成本，包括未來採用EUV的3奈米製程可能較3奈米減少兩成layer insertions，但性能和3奈米無異，有利毛利率擴張。

台積電 奈米 營收

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