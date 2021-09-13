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台股跌22點 開在17,452點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美股開高走低，四大指數收盤跌多漲少，連帶台股今（13）日開盤下跌22點，開在17,452點。晶圓雙雄壓在盤下，貨櫃三雄以及中鋼（2002）表現撐盤。

在美股方面，受惠美中領導人進行電話交流，帶動四大指數早盤普遍開高，然而權值股蘋果因訴訟案失利造成股價大跌3.3%，且民主黨議員提議對企業庫藏股加稅2%，加上PPI物價指數升幅高於預期，以及Fed官員持續發表鷹派談話，政策不確定性持續干擾市場投資情緒。

終場道瓊工業指數下跌271點，或0.77%，收在34607點；標普500指數下跌34.6點，或0.77%，收在4458.58點；Nasdaq指數下跌132.7點，或0.87%，收在15115.4點；費半指數上漲25.81點，或0.76%，收在3416.65點。

統一投顧認為，台股上周指數收黑K，小跌42點，不過整體高低點相差510點，呈現震盪劇烈。考量市場成交量能萎縮，市場買盤觀望，持股信心不足，偏好短線進出，操作難度增加。加上周三台指期結算及中秋連假將至，不確定因素增多，預期加權指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股、業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。

矽晶圓 台股

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