外資升評喊加碼台股 11檔潛力股必買

全球半導體產能緊繃的態勢不見緩解，瑞信證券預測，半導體供不應求的狀況將到2022下半年，帶動半導體重鎮的台股再度吸引國際關注，加上台股已經被「超賣」，浮現投資吸引力，上修台股評級為「加碼」，與滙豐、高盛、瑞銀並列為四大挺台股外資。

滙豐和高盛上半年時，已翻多推薦加碼台股，其中，滙豐未給目標指數，高盛的目標為19,000點，後瑞銀也大幅上修對台股指數的預測，樂觀明年中挑戰21,500點。瑞信這次是在全球股市策略中，基於半導體後市樂觀，同步升評台、韓股為「加碼」。

瑞信並推薦11檔評價低估、有高成長動能的潛力股，包括聯發科（2454）、聯電（2303）、聯詠（3034）、南亞科（2408）、譜瑞-KY（4966）、日月光投控（3711）、群創（3481）和光寶科（2301），還有金融股的國泰金（2882）、永豐金（2890）及中壽（2823）。看好晶圓代工漲價，也推薦長抱台積電（2330），未來12個月目標價700元，2024年挑戰900元。

瑞信全球股票策略主管Andrew Garthwaite指出，台股有三大優勢吸引瑞信喊買，首先是瑞信亞洲科技股團隊看好半導體前景，近期亞洲半導體股走強，帶動亞洲科技股表現領先，而從獲利增幅相對於今年來的漲幅看，未來一年亞洲科技股還會漲兩成，才跟得上獲利表現。

由於瑞信特別看好半導體，推薦國際客戶搶搭科技股行情，首選台灣股市，目前MSCI台灣指數近六成的權重來自半導體。

其次是台灣科技股向來有跟漲蘋果的趨勢，但過去一季蘋果從低檔反彈大漲，台灣科技股漲幅落後。

Andrew Garthwaite指出，第三點是台股今年漲幅一度領先多個國際股市，最大原因是獲利強勁，這個趨勢到今年中才明朗，下半年資金輪動回科技股更加凸顯台股利基。以華爾街分析師對台灣科技股的財測，台股本益比低於過去15年均值，出現被超賣、相當值得投資的吸引力。

Andrew Garthwaite表示，台股唯一令人擔心的風險，是美元強勢有利台灣出口，約八成的台灣企業獲利受美元趨勢影響，但近期美元偏弱。瑞信除了推薦科技股，也建議布局有望受惠升息且評價低的金融股。