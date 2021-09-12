秋節變盤說再起 法人這樣看台股後市

台股上周周線終止連二紅，轉為小黑，展望本周台股，法人表示，預期大盤將處於高檔震盪格局，面對即將到來的中秋長假，節氣變盤之說再度甚囂塵上，但歷史數據顯示台股在中秋假期過後續揚機率較大，其中又以半導體類股的表現最為突出。

台股上周下跌42點，周線小跌0.24%，指數收在1萬7474點。三大法人動向方面，上周呈現外資買、內資賣的局面，三大法人合計買超179億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，在全球對於疫情擔憂影響以及台股一度來到前波高點附近，引發解套賣壓出籠，導致上周台股震盪幅度加劇，且主要買盤縮手族群集中在中小型類股，另外，大盤已經連續13個交易日成交金額低於4000億元，上周四、五皆不到3000億元，上周四甚至回落至2469億元，為2020年12月26日以來最低，顯示指數逢高後市場觀望心態濃厚，資金動能再度下滑；不過即使遇到解套賣壓，指數仍守穩半年線之上，預期大盤將處於高檔震盪格局。

針對台股後市，永豐投顧指出，投資銀行高盛下調美國經濟前景，將第四季GDP成長率自6.5% 調降至5.5%，認為未來消費成長面臨的阻力可能較原先預期來得更大；大摩則將美股評級下調至「減持」，認為在接下來2個月，經濟增長、政策和立法議程方面存在巨大風險，在美股震盪期間，台股行情要持續多頭表現不容易。

此外，因為美國8月非農就業數據意外走低，判斷23日FOMC會議宣布縮減QE的機率不大，但在長假以及不確定因素下，預期較謹慎的本土大型法人如壽險、銀行等機構買盤觀望，大型股不易有所表現。不過，三大法人提前展開作帳行情，高價IC設計股一向為投信基金作帳拉抬標的，此外，外資買進標的有轉向跌深且籌碼已有沈澱個股的傾向。

永豐投顧認為，周KD初步呈現交叉向上格局，技術面有利中多表現，但美股雜音仍多，不免影響台股表現，蘋果16日將公布iPhone13，對美股或許有提振效果；台積電8月營收1374億元，月增10.3％、年增11.8％則可穩定軍心，但預期仍以投信拉抬的小型股表現較佳，預估指數區間看1萬7300點至1萬7650點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股近期呈現區間震盪格局，主要是反應近期許多企業都在預估明年獲利數字，但也因為受到漲價、缺料及疫情等多空訊息反覆干擾，部分預估數字沒有讓市場驚豔、或是處於邊走邊修的過渡階段，以致於觀望氣氛較濃。

蕭惠中說，台股朝向差異化的復甦，如半導體的漲價，趨使電子產品成本全面上漲；但消費性產品面臨終端需求下修雜音，如手機、NB和TV等，也是讓台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。回到基本面，從安聯投信台股團隊內部初步的預估數字來看，2022年電子股的盈餘成長率仍可望有4.5%，原物料、金融股等則因為今年高基期的問題而呈現衰退。因此接下來的選股策略將更聚焦在明年具成長利基的標的、方向上則可能更往上游靠攏。