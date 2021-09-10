外資買超150.26億 買超這檔傳產股最多

台股今（10）日收17,474.57點，三大法人同步買超，尤以外資買超150.26億元最高，統計外資單日買超前十大個股中，買超中鋼（2002）達43,867張最多、其次是買超長榮（2603）23,257張，法人認為，台股量縮上漲，量價背離要下要小心因應，也有法人強調，政府護盤決心，將牽動投信法人的買盤力道。

台股今日開低走高，一口氣收復5日線、季線及17,400點關卡，以當日最高點收盤，終場收17,474.57點，上漲170.24點，成交量2,651.79億元；三大法人買超178.73億元，其中外資買超150.26億元，投信買超2.72億元，自營商買超（合計）25.74億元。

統計外資買超前十大個股依序是中鋼、長榮、新光金（2888）、華邦電（2344）、聯電（2303）、台泥（1101）、旺宏（2337）、中信金（2891）、元大滬深300正2（00637L）、華南金（2880）等，傳產股占3檔，電子股3檔，金融股3檔，另有1檔ETF。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股本周震盪幅度加劇，大盤已經連續13個交易日成交金額低於4,000億元，周四與周五都不到3,000億元，周四成交金額甚至回落至2,469.15億元，為2020年12月26日以來最低，顯示指數逢高之後，市場觀望心態濃厚，資金動能再度下滑；不過即使遇到解套賣壓，指數仍守穩半年線之上，預期大盤將處於高檔震盪格局。

證券分析師張陳浩表示，台股要上攻必需補量，今日補量重點指標就是航運股，由於疫情拉警報的不確定性，周六疫情的發展將牽動後市台股的表現，如果疫情未再惡化，加上政府護盤決心，下周一可以連三紅的話，可望吸引投信法人買盤。

國泰證期顧問處協理簡伯儀提醒，量縮上漲，量價出現背離下，需要小心因應，OTC的表現為重要的觀察指標，由於目前類股輪動快速，操作上不追高，採持股部分保持但換股操作的方式，看好包括蘋概股、鋼鐵股、航運股及食品股等。

葉獻文建議，隨著基期墊高，未來宜聚焦年成長性逐季擴大的個股，科技股方面可持續鎖定伺服器、5G、電動車、半導體、IC設計相關產業，同時看好強勁需求所推升的消費性電子類股與電子零組件，傳產看好有獲利支撐的成衣、製鞋、腳踏車、運動休閒等。