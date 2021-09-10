萬海8月營收246.63億元創新高 年增278%

萬海（2615）8月營收再創新高，來到246.63億元，年增率278.07%、月增率21%，累計前八個月的營收為1315.96億元，年增率180.77%。

萬海表示，全球海運市場還需求還是非常強勁，各地疫情持續，塞港不斷，導致市場有支撐，目前塞港情況無解，據了解，單在LA錨區候泊等待進港的船舶達到50艘。

萬海上半年營收866.63億元，年增率達152.88%，稅後純益 336.87 億元，年增 1,816%，每股純益 15.19 元。

萬海開闢新航線效益加持，7月營收再創新高，首度站上200億，來到203億元較去年同期增加234.08 %，由於8月運價持續衝高，美西、美東航線的投入加持效益發酵，萬海8月的營收月增率達21%，表現比市場預期更出色，推估9月的營收可望再衝高。法人也看好萬海第3季的營收、獲利展望。