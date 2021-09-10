萬海8月營收246.63億元創新高 年增278%
萬海（2615）8月營收再創新高，來到246.63億元，年增率278.07%、月增率21%，累計前八個月的營收為1315.96億元，年增率180.77%。
萬海表示，全球海運市場還需求還是非常強勁，各地疫情持續，塞港不斷，導致市場有支撐，目前塞港情況無解，據了解，單在LA錨區候泊等待進港的船舶達到50艘。
萬海上半年營收866.63億元，年增率達152.88%，稅後純益 336.87 億元，年增 1,816%，每股純益 15.19 元。
萬海開闢新航線效益加持，7月營收再創新高，首度站上200億，來到203億元較去年同期增加234.08 %，由於8月運價持續衝高，美西、美東航線的投入加持效益發酵，萬海8月的營收月增率達21%，表現比市場預期更出色，推估9月的營收可望再衝高。法人也看好萬海第3季的營收、獲利展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言