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台股漲170點收17,474點 周線拉出下影線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股今(10)日收盤上漲170.24點，收盤指數17,474.57點，成交量2,651.79億元。本周台股終止周線連二紅，周線拉出下影線，全周下跌42.35點。

昨日經過疫情謠言挫低台股後，台股今日早盤僅在平盤附近起伏，10點左右開始有明顯走揚趨勢，盤中漲逾百點，衝高到17,453.76點，台積電（2330）持穩撐盤，貨櫃三雄以萬海（2615）及陽明（2609）表現較為強勢，成交值大的個股中，以世界（5347）、創惟（6104）、漢磊（3707）、智原（3035）、景碩（3189）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）及聯詠（3034）等表現強勢。

傳產股除航運股強勢之外，電線電纜與鋼鐵類股也同步走揚，中鋼（2002）、燁興（2007）、春源（2010）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、新光鋼（2031）、運錩（2069）、華新（1605）及宏泰（1612）等股呈現漲勢。

第一金投顧說，近期美國經濟數據不佳，使得Fed鴿派聲音占上風，縮債時程有延後可能，因此，市場之前擔憂的資金面利空一掃而空。但須留意晶圓雙雄補漲行情何時結束，加上本土疫情升溫帶來的盤勢動盪和量能不足的問題，可先避開先前的強勢股，以防遭遇獲利了解的賣壓出籠，等待更好的進場機會。

台股

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