世界新產能、ASP同步增 亞系外資升目標價至192.8元

世界先進（5347）8月營收續創新高，法人看好第3季財測達標可期，亞系外資認為世界新產能快速增加下，ASP也同步成長，且晶圓代工短缺情況將一路持續到2023年，重申買進評等，目標價由155.9元調高至192.8元。

世界8月營收40.29億元，月增9.6%，年增44.7%，連續2個月創單月營收歷史新高，累計前八月營收270.42億元，年增25.4%；以7月、8月的營收合計達77.06億元來看，法人看好世界第3季 財測營收可望順利達標。

世界以新台幣27.7元兌1美元假設，預估第3季營收約115~119億元，毛利率約44~46%、營益率約32.5~34.5%；若以平均值約117億美元計算，第3季營收可望創單季新高。

亞系外資最新報告中認為世界從今年到後年在新產能及ASP將同步成長，尤其是產能增加快速，將比原預期還快，預估新產能今年增加6%，明年增加13%，後年增加11%；平均銷售單價也是持續增加，預估ASP今年增加22%，明年增加11%，後年增加9%。

亞系外資表示，晶圓短缺將持續到2023年，調高世界明年及後年獲利，分別成長24%、39%，重申世界買進評等，目標價調高至192.8元。

世界今日以165.5元開高，一度拉升至175元，盤中漲幅逾半根停板。