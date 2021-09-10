封測股營收多佳績 族群盤中股價相對強勁

台股上市櫃公司近日陸續完成8月合併營收公布，電子次族群中封測股普遍仍繳出較上月成長表現，產業龍頭日月光投控（3711）不僅優於上月，更寫下單月合併營收歷史次高，今（10）日盤中日月光投控股價上漲3至4%，整體封測股表現相對強勁。

受到以日月光投控為首的封測股8月營收普遍表現仍亮眼激勵，今日封測股整體表現在電子次族群中相對吸睛，其中，產業龍頭日月光投控上漲3至4%，另外，京元電（2449）、南茂（8150）、頎邦（6147）、力成（6239）、精材（3374）及矽格（6257）等封測股也都是上漲表現。

日月光投控8月營收，達504.5億元，月增8.54%，年增20.28%，累計今年前八個月營收 3433.26億元，年增20.81%，該公司業績持續成長，主要受惠封測產能持續供不應求，加上 EMS 事業回溫，使得日月光投控8月營收創寫歷史次高表現。

此外，力成單月合併營收已是連續第五個月創高，而同集團旗下的超豐8月營收也仍是續創歷史新高表現，另外8月營收也都是歷史新高或近幾年高峰的有矽格、欣銓（3264）、京元電等封測廠，市場法人看好封測產業今年旺季表現強勁，且明年營運可望維持熱絡。