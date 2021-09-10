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中秋變盤、警戒升級？ 法人提2大投資指標

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
第一金控。圖／本報資料照片
第一金控。圖／本報資料照片

本土疫情蔓延，秋節變盤之說趁勢浮上檯面，造成台股近期回檔修正。法人指出，按過去經驗，秋節前後台股通常呈現「先蹲後跳」，但如果疫情擴散導致警戒升級，更應該留意大跌布局機會，尤其看好國安、民生等受政策扶持產業或指標性大型公司。

變種病毒來襲，國內疫情死灰復燃，秋節變盤之說趁勢浮上檯面，投資人因此心生恐慌。近期，台股成交量未能放大，賣壓同步殺出，加權指數本周來大跌超過200點，一舉摜破季線，短線格局轉弱。

根據CMoney資料統計，近15年台股中秋節前後表現，前10日、前5日上漲機率僅53%、47%，平均下跌0.5%、0.4%；秋節後5日、後10日，上漲機率則提升到87%、73%，平均上漲1.7%、0.6%。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股在秋節前後表現「先蹲後跳」，但漲跌幅不大，顯示節慶因素影響有限。而觀察目前市況，本土疫情蔓延，投資人擔心警戒可能升級，是造成信心退怯的主要原因。

曾萬勝認為，國內現在是2級警戒，按疫情發展不無升級可能。不過，如果要到4級，必須滿足指揮中心的條件，也就是14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，機率較低。即便如此，也並非所有產業都會受到影響。

曾萬勝指出，國安、民生等屬於維生必須項目，或者政策扶持的重點產業、指標性公司等，不輕易停止營運。台股中的半導體、食品、國防工業、塑化、光電等族群符合條件，預期影響程度相當低。

至於占台股一定比例的電子製造業，大多數在海內、外都有設置工廠，只要外銷訂單沒有減少，藉由產能調配，對整體營運的影響不會太大。

曾萬勝表示，第一金台灣工業菁英30ETF，成分股為台股中30家具代表性的製造業，半導體占近6成比重，其次是塑化、光電、其他電子業等，有信心通過這次疫情考驗。有鑑於去年3月、今年5月兩次因疫情大跌後的V型反轉經驗，投資人更應該留意大跌布局的機會。

台股成交量 變盤

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