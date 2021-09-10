外資目標價喊上192.8元 世界早盤帶量噴漲

晶圓代工二哥聯電喊出今年產能已被搶光，麥格理證券調查，世界先進（5347）受產能供不應求，客戶也已經展開明年產能的洽談甚至更長期的長約合作，覆蓋時間最長的合約談到四年之久，加上世界擴產進度優於預期，2022-2023年獲利表現預期更上層樓，大幅將其目標價自155.9元上修到192.8元。

麥格理對世界的目標價僅次於Aletheia資本喊的200元，略高於日前上修晶圓三雄的高盛喊191元，法人以趨勢研判不久可能再有機構喊出逾200元高價。利多激勵世界10日大漲走高，10點30分左右噴漲近6%。

根據麥格理調查，目前世界訂單能見度達五至六個月，客戶搶產能提供擴產資源外，還有客戶洽談長達四年的長約，目的正是確保晶圓產能和穩定的價格。而世界本身的擴產進度也優於預期，2021-2023年逐年擴增的幅度上看6%、13%及11%。

麥格理表示，世界晶圓三廠將自第4季起增加8,000片月產能，隨後在明年第3季和第4季，分別再增8,000片。同時間2022上半年取得晶圓五廠，約耗時一年完成設備建置，2023年初啟動生產，到當年底的產能預估達3萬片。

麥格理指出，世界擴產伴隨晶圓代工價格不斷上調，長線獲利提升的幅度更加可觀，特別是明年擴產幅度上看13%，零組件價格調升、公司產品組合優化，還有2022下半年到2023年新產能開出受到長約價格支撐，產品平均價格（ASP）的提升幅度預期提高，預估2021-2023年ASP逐年成長的幅度有22%、11%及9%。

上述推算世界明、後年淨利挑戰158億、193億元，較麥格理原始財測高出24%、39%，每股稅後純益（EPS）上探9.5元、11.7元，20倍本益比推算的目標價192.8元。