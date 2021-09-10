中秋變盤？台股早盤量再降 法人：秋節前後先蹲後跳
再過一周，台股將迎接中秋連假休市，股市傳聞的中秋變盤說成市場買盤觀望原因之一。法人依台股今(10)日開盤5分鐘交易量推估今年成交量恐怕僅有2,100億元，比昨天創下的近九個月新低量還低。投信法人指出，按過去經驗，秋節前後台股通常呈現「先蹲後跳」，應留意大跌布局機會。
變種病毒來襲，國內疫情死灰復燃，秋節變盤之說趁勢浮上檯面。根據CMoney資料統計，近15年台股中秋節前後表現，前10日、前五日上漲機率僅53%、47%，平均下跌0.5%、0.4%；秋節後五日、後10日，上漲機率則提升到87%、73%，平均上漲1.7%、0.6%。
第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股在秋節前後表現「先蹲後跳」，但漲跌幅不大，顯示節慶因素影響有限。而觀察目前市況，本土疫情蔓延，投資人擔心警戒可能升級，是造成持股信心下降的主要原因。
投顧法人表示，台股周指標尚維持向上，在振興政策入市下，中線波動幅度應有限。操作策略方面，建議短打追蹤具營收佳、股價遇支撐反彈及法人布局股；持續減持高檔轉弱、業績動能欠佳、線型偏空及法人賣超股；可留意受惠電子新品、智慧零售等相關需求增溫的ABF、IC晶片、MCU股，以急受惠客戶調升營運展望的成衣股及具成本優勢及基建股。
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