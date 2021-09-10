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台股開盤下跌34點 台積電跌4元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今(10)日開盤下跌34.05點，開盤指數17,270.28點；台積電（2330）開盤615元，下跌 4元。

群益投顧表示，大盤若站回季線17,400點之上，有助於抱股過中秋的信心，雖然下周將面臨長假效應，短線指數空間不大，但是不排除將有個股表現空間。可留意先前強勢的電子族群，行情一旦回溫也容易有較好的表現，例如，晶圓代工、高速傳輸IC及IP股、一部分電動車相關次族群。

周四(9日)美國經濟數據上周初領失業救濟金人數僅31萬人，再創疫情以來新低，但歐洲央行(ECB)發布決策聲明，將於第4季將減緩購債步調，美股四大指數漲跌幅介於-0.46至0.39%，台積電ADR漲0.65%。

台積電 晶圓代工

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