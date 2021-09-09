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「資金、法人、籌碼」 台股後市多空三部曲

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（9）日受到美股回檔，加上國內疫情目前有增溫跡象，指數早盤回測至17,122點，指數跌破近期回檔新低，但指數遇到月線支撐下，加上大盤並沒有爆量下殺，在逢低買盤介入下，指數跌幅收斂，終場指數黑翻紅上漲33點，收在17,304點，成交量為2,439億元，創近期相對新低。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國聯準會8日發布的經濟褐皮書中表示，7月初至8月美國經濟成長略微放緩，主因是Delta病毒促使疫情升溫，導致民眾外出用餐、旅遊活動減少，根據褐皮書報告，多數地區企業對前景仍持樂觀態度，但市場仍普遍擔心供應中斷與資源短缺，也表示旺季可能有不旺的疑慮。

另外，聯準會官員正評估何時開始逐漸縮減每月1,200億美元的資產收購計畫，包括聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）、達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）在內幾位官員，皆督促聯準會儘早退出刺激計畫，若年底縮減計畫成型，預期資金動能將趨緩，也不利股市續揚。

分析師表示，美元指數近期出現強勢反彈，突破月、季線反壓，亞幣近期也出現回檔，回到月線附近，預期新台幣在此影響下，短期不容易有機會升值，不利於後續資金動能轉強。

在法人態度上，外資近期在現貨市場雖然買超趨緩，但期貨未平倉空單近期持續減碼，整體空單降至近期相對低點，本土投信在集中與櫃買市場出現減碼，顯示近期土洋看法不一致，至於政府基金雖然在指數回檔之際出現小幅回補，但金額不大，但整體來看法人目前分歧，至於融資近期隨著指數整理，持續減碼。

整體來看，整體資金、法人、籌碼呈現多空分歧，預期台股在多空夾擊下，不易有好表現。

美國聯準會 台股 疫情

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