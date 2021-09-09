快訊

新北大樓裝修工「未進社區」太太也確診 陳時中曝環境採撿結果

新北群聚案最早感染源可能為埃及爸、幼兒園夫婦 抗體血清結果公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後投資 投信看好醫療保健類股前景

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

全球經濟活動自新冠疫情低點反彈，在景氣復甦、疫情解封與財政刺激的加持下，全球股票市場在今年上半年表現亮眼。晨星統計，去年2月至今年7月，超過220億美元資金流入醫療保健類股基金，聯博投資專家認為，目前逐漸進入景氣溫和擴張的情境，醫療保健類股兼具有成長性較穩定、防禦力較佳、評價相對便宜等優勢，可望持續吸引資金流入，帶動評價回升。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，隨著經濟復甦的腳步，股市報酬由先前的評價面驅動轉為企業獲利帶動，盈餘長期成長動能強勁的公司，可望抵銷評價下修疑慮。綜觀標普500指數各類股2020年至2022年預估營收年化成長率，醫療保健類股為7%，僅次於科技類股的8.9%，顯示歷經新冠肺炎疫情的結構性變革後，醫療保健類股獲利增長仍可望維持相對強勁的成長潛力。

不過，聯準會縮表疑慮重啟，且Delta變種病毒疫情不時牽動市場緊張情緒，投資人擔心下半年股市將面臨挑戰。李長風指出，美國經濟成長動能逐漸從高峰趨緩，在景氣溫和擴張的環境下，醫療產業具有毛利率較高的特性，包含醫療保健設備服務、醫藥生技與生命科學等類股，這些公司面臨市況挑戰有較好的議價能力，將更具韌性。此外，觀察過去10年歷史走勢，即使在景氣放緩，美國ISM製造業採購經理人指數走低時，標普500指數中的醫療保健類股相對標普500指數表現較佳，顯示醫療保健產業相對具備防禦特性。

先前投資人擔心美國民主黨完全執政後，若執行醫療體系改革政策，醫療產業前景將受到影響，使得醫療保健類股評價相對便宜。李長風說，有鑑於拜登政府近期的政策態度，短期內應不會積極改革醫療體系，因此，在政治風險趨緩的環境下，未來醫療保健類股相對評價可望緩步回升，帶動相關題材表現。其中，受惠後疫情時代投資趨勢的高端醫療設備公司，或者營運態勢良好、獲利能力穩定的大型生技公司等。

理柏資訊統計，截止至8月31日，在國內核備的環球醫療保健股票基金中，聯博-國際醫療基金在一年、三年、五年的績效排名皆位於同類型基金排名中的第一分位，該基金投資配置不限定於特定次產業，而是由投資團隊彈性布局醫療保健類股中的多元投資機會，包含較穩健的醫療服務與一般藥品等領域，以及具備長期成長機會的生技與醫療設備等板塊。

聯博投資團隊認為，投資人應避免過度聚焦在新藥上市行情，醫療保健類股具有許多長期結構性趨勢值得投資人關注，除了受惠人口老化、醫療創新等趨勢外，也潛藏許多直接受惠後疫情時代的機會，包含遠距醫療、疫情檢測以及基因定序等，相對是值得投資人關注的趨勢。

疫情 景氣

延伸閱讀

台電彰化雲端資料中心動土 看好在地自產能源力

Mini LED放量 誰受惠？

一人染疫可傳六至七人！一張表揭Delta主要症狀、傳染力

疫情謠言觸動台股殺盤 公股撒銀彈護盤

相關新聞

台股漲33點收17,304點 成交量萎縮至2,439億元

台股今（9）日開低走高，早盤在賣單調節下，指數一度下跌148點，來到17,122點，逼近半年線關卡，低接買盤進場卡位，指...

外資回頭加碼台、韓股 謝金河：富邦金挑戰兆元市值的訊號

台股從八月二十日的一六二○八．○八彈升千餘點，來到一七六三三．六七之後，逐漸出現壓力，指數盤旋七個交易日，多空仍在僵持中，大家都想知道下一個變化，這當中，我們先來看幾個變數。

日被動龍頭創高 台股補漲嗎？

由於上周台灣幼兒園及長榮航空機師確診Delta病毒，民眾人心惶惶，間接影響到股市，台北股市量能逐漸萎縮，投資人擔心五月股災再度來臨，紛紛提現等待買點，結果使股市出現無量下跌，跌破季線支撐。

低檔找奇兵 指數震盪加劇 獲利、殖利率提供支撐力道

加權指數在晶圓雙雄強勢表態下，仍屬高檔震盪格局，短期操作除技術面搭配籌碼面擇優操作之外，可留意八月營收與或將發生的作帳或結帳行情，中期則可留意明年有夢的趨勢股，與基期相對偏低的績優股。

台股量縮收小紅 成交值不到2500億元

疫情陰霾揮之不去，加上美股三大指數收黑，台股今天開低走高，指數在平盤附近遊走，尾盤由黑翻紅，收盤小漲33點，指數收1萬7...

Delta突破感染 再度提供被低估股進場點？

攀高接近7成，週一(9/6)盤中半導體的成交量更來到1,080億元，超過集中市場成交值的一半，尤其這一波外資用力加碼台股，自8/27以來已經大買1,183.88億元，主攻電金，當中又以晶圓雙雄買超力道特別大，外資已經連續10日買超台積電(2330)130,999張、近期也買超聯電(2303)逾28.8萬張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。