疫後投資 投信看好醫療保健類股前景

全球經濟活動自新冠疫情低點反彈，在景氣復甦、疫情解封與財政刺激的加持下，全球股票市場在今年上半年表現亮眼。晨星統計，去年2月至今年7月，超過220億美元資金流入醫療保健類股基金，聯博投資專家認為，目前逐漸進入景氣溫和擴張的情境，醫療保健類股兼具有成長性較穩定、防禦力較佳、評價相對便宜等優勢，可望持續吸引資金流入，帶動評價回升。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，隨著經濟復甦的腳步，股市報酬由先前的評價面驅動轉為企業獲利帶動，盈餘長期成長動能強勁的公司，可望抵銷評價下修疑慮。綜觀標普500指數各類股2020年至2022年預估營收年化成長率，醫療保健類股為7%，僅次於科技類股的8.9%，顯示歷經新冠肺炎疫情的結構性變革後，醫療保健類股獲利增長仍可望維持相對強勁的成長潛力。

不過，聯準會縮表疑慮重啟，且Delta變種病毒疫情不時牽動市場緊張情緒，投資人擔心下半年股市將面臨挑戰。李長風指出，美國經濟成長動能逐漸從高峰趨緩，在景氣溫和擴張的環境下，醫療產業具有毛利率較高的特性，包含醫療保健設備服務、醫藥生技與生命科學等類股，這些公司面臨市況挑戰有較好的議價能力，將更具韌性。此外，觀察過去10年歷史走勢，即使在景氣放緩，美國ISM製造業採購經理人指數走低時，標普500指數中的醫療保健類股相對標普500指數表現較佳，顯示醫療保健產業相對具備防禦特性。

先前投資人擔心美國民主黨完全執政後，若執行醫療體系改革政策，醫療產業前景將受到影響，使得醫療保健類股評價相對便宜。李長風說，有鑑於拜登政府近期的政策態度，短期內應不會積極改革醫療體系，因此，在政治風險趨緩的環境下，未來醫療保健類股相對評價可望緩步回升，帶動相關題材表現。其中，受惠後疫情時代投資趨勢的高端醫療設備公司，或者營運態勢良好、獲利能力穩定的大型生技公司等。

理柏資訊統計，截止至8月31日，在國內核備的環球醫療保健股票基金中，聯博-國際醫療基金在一年、三年、五年的績效排名皆位於同類型基金排名中的第一分位，該基金投資配置不限定於特定次產業，而是由投資團隊彈性布局醫療保健類股中的多元投資機會，包含較穩健的醫療服務與一般藥品等領域，以及具備長期成長機會的生技與醫療設備等板塊。

聯博投資團隊認為，投資人應避免過度聚焦在新藥上市行情，醫療保健類股具有許多長期結構性趨勢值得投資人關注，除了受惠人口老化、醫療創新等趨勢外，也潛藏許多直接受惠後疫情時代的機會，包含遠距醫療、疫情檢測以及基因定序等，相對是值得投資人關注的趨勢。