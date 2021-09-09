台股量縮收小紅 成交值不到2500億元

疫情陰霾揮之不去，加上美股三大指數收黑，台股今天開低走高，指數在平盤附近遊走，尾盤由黑翻紅，收盤小漲33點，指數收1萬7304點；值得注意的是，成交值來到近期新低，只有2439億元。

台股開低走高，早盤指數開盤大跌147點，下殺至1萬7122點，隨後低接買盤湧入，指數回檔至平盤震盪，收盤前

電子、航運類股買單敲進，帶動指數由黑翻紅，以小漲作收，站上1萬7300關卡。個股表現方面，晶圓代工廠聯電產能供不應求，帶動股價上漲逾 2%，收67.5元，台積電則一路盤下震盪，尾盤湧入買盤，以平盤619元作收。航運股方面，萬海跌幅超過2%，長榮、陽明漲跌互見，散裝航運類股跌幅介於1~3%。

至於今天掛牌的「鍋貼股」八方雲集上演蜜月行情，以每股155元上市，盤中上漲至172元，漲幅近11%，隨後漲勢收斂，最後以167元、漲幅7.74%作收。