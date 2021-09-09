台股漲33點收17,304點 成交量萎縮至2,439億元
台股今（9）日開低走高，早盤在賣單調節下，指數一度下跌148點，來到17,122點，逼近半年線關卡，低接買盤進場卡位，指數由黑翻紅，加上尾盤大單敲進，終場加權指數上漲33點，收在17,304點，不過，成交量萎縮至2,439億元。
亞洲股市紛紛走跌，韓股及港股跌逾1%；台股拉尾盤收紅，盤面上以中小型股止跌反彈力道較大，包含：環球晶（6488）、中美晶（5483）、世界（5347）等領軍走高，帶動櫃買指數上漲2.95點，收在211.77點。
權值股部分，聯電（2303）止跌反彈，帶動市場信心，加上國巨（2327）、日月光（3711）、中鋼（2002）等走揚助攻，台積電（2330）回到平盤，帶動加權指數成功翻紅作收。
第一金投顧董事長陳奕光指出，今日指數高低震盪197點，波動率大於1%，代表行情還沒止穩，雖然今日有拉尾盤、上漲家數大於下跌家數，不過成交量縮至3,000億元以下，預期後續指數仍偏向大箱型區間震盪走勢，不排除測試「萬七」支撐後再挑戰前高，區間先看頸線（16,893點）至前波高點（17,633點）。
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