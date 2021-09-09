長榮下半年獲利看旺 外資重申買進、目標價185元

長榮（2603）8月營收500.21億元，月增9%，年增164.79%，再創新高，亞系外資最新報告看好長榮今年下半年獲利表現，且預估2021年度股息殖利率將高達18%，重申買進評等，目標價185元；長榮今（9）日股價開高，盤中小漲力守紅盤，陽明（2609）及萬海（2615）則是下跌，盤中跌幅分別逾1%、2%。

長榮8月營收首度突破500億元再創新高，累計今年前8月營收2,858.2億元，年增131.72%，創下同期新高，且已超越去年全年營收2,072.82億元；長榮營收受惠運價上漲及新船加入，從長榮7、8月的營收表現來估算，第3季營收將比第2季大幅增加。

長榮啟動訂造小型貨櫃輪計畫，昨日宣布進場訂造24艘新船，預計投資約268.24～307.4億元；是長榮繼日前訂造20艘1.5萬TEU（20呎貨櫃）船舶後，第二次大規模造船；長榮目前營運的船隊有203艘船，運能超過139萬TEU。

長榮目前自有船116艘，約69萬TEU；租船87艘，約70萬TEU；目前已簽約的新船（含租船及自有船）還有55艘待交船，運能超過66萬TEU；今年總共將有33艘新船交付，年底前還有13艘待交付；長榮今年及明的運能成長幅度各約15%。

亞系外資最新報告表示，市場低估長榮第3季營收，長榮第3季營收將會大幅超越市場的預估，預估長榮第3季營收將季增44%，同時認為塞港問題不會很快消失，甚至可能延續至明年，看好長榮下半年獲利，重申買進評等，目標價上看185元。

亞系外資強調，以長榮目前股價來看，預估2021年度股息殖利率將達18%；如果運價上漲持續到今年底，預期長榮下半年獲利將可能大幅超過市場所估的99%。

長榮今日以127.5元開高，一度拉升至129 元，盤中漲幅0.39%；陽明以121.5元開低，盤中跌幅1.22%；萬海以213元平盤開出，盤中跌幅2.81%。