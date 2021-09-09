八方雲集掛牌蜜月行情甜 早盤漲幅一度達10.95%

八方雲集（2753）於今(9)日以每股承銷價155元掛牌上市，早盤一度衝高來到172元，漲幅達10.95%。

八方雲集董事長林欣怡表示，上市後八方雲集就邁入另一個階段的開始，上市所籌得的資金將擴建廠房及生產線，增加產品品項以利提升門店營收，公司也將朝多品牌方向發展，積極佈建新產品、新品牌及海外市場。

八方雲集累計上半年營收達28.64億元，年增率為17.66%%，受到疫情及原物料價格上揚，侵蝕毛利，稅後純益2.82億元，年減5.68%，每股稅後純益為4.71元；然而，累計前七個月營收為33.52億元，年增率16.28%。

八方雲集表示，未來將擴建廠房、生產線，增加產品品項以提升門店營收，預計年底前開幕的新型態丹堤咖啡與全新蔬食品牌，以及梁社漢排骨的積極展店，將為公司注入更多成長動能。

因應台灣多品牌發展及海外市場的拓展，八方雲集近期也擴大徵才，除餐飲從業人員、優「梁」店長之外，還祭出月薪五萬元以上的營運幹部職缺，挑戰百萬年薪，以吸引大量的優秀餐飲人才。

國泰證券表示，八方雲集成為台股QSR( Quick Service Restaurant )的上市公司，從八方雲集競拍投標數量達得標數近4倍，以及公開申購倍數達217.5倍來看，可發現投資人對QSR經營模式的企業相當期待。

採行QSR經營模式的餐飲業者具有更好的環境應變能力，回顧台灣今年上半年新冠疫情爆發，八方雲集仍繳出營收28.6億元，較去年同期成長17.67%以及每股盈餘(EPS)4.71元的亮眼成績，在觀光類股獲利一枝獨秀，尤其QSR乃國際間認可的經營模式，有機會享有較高的本益比(P/E Ratio)，像是麥當勞、星巴克皆採取此經營模式。