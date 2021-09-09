鴻海研究院論壇今登場 早盤股價平盤下震盪

鴻海研究院今（9）日舉辦第四場「NExT Forum」與SEMI（國際半導體產業協會）、陽明交通大學共同舉辦，以「Compound Semiconductor in E–Vehicle」為題，採全球視訊同步播放。

鴻海（2317）今日早盤股價在平盤下震盪，小跌約0.47%。

今日活動特別邀請2014年諾貝爾物理學獎得主天野浩（Amano Hiroshi）以「‘Change the world with GaN」為題，分享化合物半導體領域最新研究進展。同時也邀請英飛凌、意法半導體、台積公司、穩懋半導體（3105）等重量級嘉賓，共同剖析化合物、車用半導體的創新應用與技術發展。

鴻海董事長劉揚偉表示，電動車目前有三大問題，充電時間太長、續航力不夠、價格較油車貴，碳化矽 (SiC) 是解決三個問題的關鍵技術，也是鴻海買下旺宏（2337）6吋廠的原因。

劉揚偉表示，鴻海一直追尋一個原則，就是如何替客戶解決問題，從電動車成本結構來看，有30-40%在電池，另外30-40%則是半導體，其中又有相當大一塊跟功率元件有關。

劉揚偉進一步指出，鴻海買下旺宏 6 吋廠，加上新投資，將晶圓廠轉換去做 SiC，等同掌握解決電動車三大問題的關鍵技術，不過新竹6吋廠將以研發及小量產為主，大量產會尋求其他方式，目前也持續和多家世界級半導體公司展開合作討論，會在適當時間宣布半導體領域合作案。

此外，鴻海研究院的半導體研究所，第三代半導體也是研究項目之一，劉揚偉表示，要透過產學合作，再創下一個等同於矽半導體產業榮景。