八方雲集上市掛牌162.5元開高 拉出蜜月行情序幕

八方雲集（2753）今（9）日以每股155元掛牌上市，早盤以162.5元開出，上漲7.5元，漲幅4.83%，盤中一度拉升至172元，上漲17元，順利拉開蜜月行情序幕，盤中漲幅逾8%；若中籤戶以早盤高價賣出，1張可賺1.7萬元。

八方雲集在台灣擁有「八方雲集」、「梁社漢排骨」、「丹堤咖啡」，香港有「百芳池上便當」和「八方台式麵屋」等；董事長林欣怡表示，上市後就是另一個階段的開始，上市所籌得的資金將作為擴建廠房及生產線，增加產品品項之用，未來將朝多品牌方向發展，佈建新產品、新品牌及海外市場。