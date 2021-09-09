蜜月行情 八方雲集上市首日大漲11%　

「鍋貼第一股」八方雲集今日掛牌上市，上演蜜月行情，以155元開出後一路上攻，早盤股價最高來到172元，漲幅約11%。

台灣今年上半年新冠疫情爆發，八方雲集仍繳出營收28.6億元，較去年同期成長17.67%以及每股純益4.71元的亮眼成績，在觀光類股獲利一枝獨秀

對於未來營運，八方雲集表示，將持續擴建廠房、生產線，增加產品品項以提升門店營收，預計年底前開幕的新型態丹堤咖啡與全新蔬食品牌，以及梁社漢排骨的積極展店，將為公司注入更多成長動能。

八方雲集也說，因應台灣多品牌發展及海外市場的拓展，近期擴大徵才，除餐飲從業人員、優「梁」店長之外，還祭出月薪五萬元以上的營運幹部職缺，挑戰百萬年薪，以吸引大量的優秀餐飲人才。