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長榮8月業績亮麗 早盤股價一度勁揚逾2%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
長榮海運規模最大的2.4萬TEU的超級貨櫃輪「長範（Ever Ace）」。長榮海運／提供
長榮海運規模最大的2.4萬TEU的超級貨櫃輪「長範（Ever Ace）」。長榮海運／提供

長榮（2603）受惠於遠洋線運價攀高及新船加入，8月營收500.21億元，月增9.03%，續創歷史新高水準。今（9）日開盤後的股價衝高到129元，漲幅一度超過2%。

群益投顧表示，第3季以來塞港未見舒緩跡象，預期9月營收仍將持續走高。第3季美國港口塞港未解，適逢東南亞國家疫情反覆及傳統需求旺季，運價走勢有望維持高檔；第4季為貨櫃傳統需求淡季，在塞港未見顯著舒緩之下，第4季貨櫃運價相較於往年同期將淡季不淡；由於目前遠洋線運價已處於歷史新高水準，故第4季運價走勢能否續漲存在較大的不確定性。

長榮再斥資造船，這次新船訂單皆以小TEU數為主，預計未來將投入近洋線營運。群益投顧說，今年以來，因貨櫃航商獲利大幅轉佳，造就市場新船訂單成長，目前5,000TEU 以上的新船訂單占市場運量比重來到約 24%,，造船時程推估，2023~2024年將 是新船大量下水的時點，由於市場每年需求成長率通常落在3~4%，預計2023年之後，貨櫃市場供給成長率大於需求成長率的機率將大增。

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