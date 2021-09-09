台股因Delta大跌，晶圓三雄能趁機買嗎？答案：可以！

摘要 1. Delta病毒襲台，台股8日大跌153點。但券商認為就算沒疫情，台股過去幾日的「無量反彈」也不是好現象。 2. 此刻可以佈局和留意的，是上游的晶圓三雄，以及防疫概念股——特別是具有「CDMO」這四個英文字題材的。

台股自8月下旬啟動反彈行情，迄今反彈將近1400點，幾乎將7月中旬那波跌勢完全收復。未料，本土疫情連環爆再現，讓反彈提早走到終點。

隨著機師確診Delta、新北幼兒園群聚感染，由於新種病毒傳染性更高，市場預期，一旦確診擴散，國內恐再爆發社區大流行。恐慌情緒蔓延，台股8日大跌153點，加權指數收在17270點，5日、10日均線雙雙失守。

新北市宣布再次禁止餐廳內用，若9日、10日確診數再上升，勢必加劇市場對重回三級警戒的擔憂，台股難逃進一步回檔修正。

「其實就算沒有疫情，無量反彈，本來就要戒慎恐懼！」一名大型券商交易員表示，8月中旬迄今的反彈，集中市場每日平均成交量僅3千多億，跟7月中旬台股崩跌前動輒5、6千億相比，只剩一半左右。

元大投顧8日出具報告，點出無量反彈的主因。報告指出，8月下旬台個反彈迄今，表面上看起來多頭十分強勁，若細看大盤結構，卻可以發現此波漲點多是由權值個股所貢獻。

最具指標性的個股，包含「晶圓三雄」台積電、聯電、世界先進，以及中鋼等大型權值股，在外資買盤火力支援下，撐起了台股半邊天。

然而，以內資為主的櫃檯指數，本週跌幅3.5%，超過加權指數的1.5%，意味著台股又重回外資主導局面，上半年生龍活虎的內資和散戶，卻偃旗息鼓，退而觀望，「這樣的台股格局，對後市是不利的！」華南永昌投顧總經理儲祥生直言。

本刊訪問多名分析師，皆認為國人對疫情捲土重來早有心理準備，台股這次回檔程度，不會像5月爆發時來得深，但仍建議本週先觀望，不要倉促出手。

雖然內資散戶的信心尚未回籠，但跌深反彈是股市常態，投資人該怎麼趁回檔逢低買進，搶賺反彈行情？

首先，投資人最想問的是，要趁回檔買被外資追捧的晶圓三雄嗎？答案是：可！

台積電宣布漲價後，股價扭轉頹勢；盤整數月之久的聯電，股價也一飛沖天。花旗環球、摩根大同、高盛等外資紛紛出具報告，調高三雄的目標價，在台股重回外資主導下，晶圓三雄（台積電、聯電、世界）後續漲勢可期。

世界先進公司。本報系資料照

高盛證券發布最新報告指出，台積電先進製程獨大，國際客戶的需求能見度已到明、後年，在此情況下，預期台積電明年報價調漲，後年還會持續上調，進而帶動聯電、世界先進的漲價周期拉長，因此大幅調高晶圓三雄的目標價，其中台積電目標價升至1014元、聯電119元、世界先進191元。

台積電漲價漲價帶動的骨牌效應，可能只是剛開始，台新投顧總經理李鎮宇建議投資人，可趁這波回檔佈局晶圓三雄。

他分析，8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌至62.1，該指數創2021年以來新低，加上外銷訂單連四個月下滑，反映美國宅經濟需求已經觸頂，台股要再突破七月中18034點新高，會有難度。

宅經濟退燒，對電子消費產品是最不利的，所以電子產業供應鏈中，越下游越不利，但上游半導體受惠伺服器、工業電腦、電動車等新需求浮現，是投資人中長線佈局的方向。

投資人第二個想知道的是，現在可以追防疫股嗎？答案是：可！但不要追錯方向了。

李鎮宇指出，防疫股的想像空間，不應只侷限於口罩、耳溫槍等，而應該關注「CDMO」這四個英文字。

他解釋，防疫股有兩類族群，一類是口罩，例如康那香，恆大、美德醫療等，但口罩供應已經充足，缺乏可以想像的題材。

第二類族群具有龐大潛在需求，就是疫苗的CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，共同開發與委託製造），相關個股如永昕、保瑞、東洋、台康生等。

李鎮宇強調，原本大家預期，疫苗只要打兩劑就足夠，但病毒不斷變種，美國正在評估追加施打第三劑疫苗，疫苗施打可能定期化，比如每隔半年、一年就要施打一劑，即人類必須跟病毒共存。

這意味著，全球對疫苗的需求量，仍有很大的成長空間，因此，受委託生產製造疫苗的公司，才是真正值得中長期佈局的防疫股。

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