長榮營收再創歷史新高 法人看好9月但評價中立

長榮（2603）8月單月營收500.21億元，月增9.03%，續創歷史新高水準，法人機構表示，第3季美國港口塞港未解，適逢東南亞國家疫情反覆以及傳統需求旺季，運價走勢有望維持高檔，第4季原本為貨櫃傳統需求淡季，但在塞港未見顯著舒緩下，運價相較於往年同期將呈淡季不淡。

分析師表示，受惠於遠洋線運價攀高以及新船加入，長榮8月營收續創歷史新高水準，由於第3季以來，塞港未見舒緩跡象，預期9月營收仍將持續走高；以月成長角度而言，貨櫃航商單月營收增幅高點大致落在6~7月。

此外，看好貨櫃海運市場，長榮再斥資造船，子公司「Evergreen Marine（Asia）Pte.Ltd.」董事會決議訂造24艘全貨櫃輪，包括2艘1,800 TEU、11艘2,300 TEU及11艘3,000 TEU貨櫃輪，每艘價格介於2,800~5,100萬美元，交易總金額將達9.58~10.98億美元，約新台幣265.55~304.36億元；此次新船訂單皆以小型為主，預計未來將投入近洋線營運。

分析師指出，今年以來因貨櫃航商獲利大幅轉佳，造就市場新船訂單成長，目前5,000TEU（20呎櫃）以上的新船訂單占市場運量比重來到約24%，以造船時程推估，2023~2024年將是新船大量下水的時點，由於市場每年需求成長率通常落在3~4%，預計2023 年之後，貨櫃市場供給成長率大於需求成長率的機率將大增。

3Q21美國港口塞港未解，適逢東南亞國家疫情反覆以及傳統需求旺季，運價走勢有望維持高檔，第4季雖為貨櫃傳統需求淡季，但今年可望淡季不淡，然由於目前遠洋線運價已處於歷史新高水準，因此，第4季運價能否續漲、存在較大的不確定性。