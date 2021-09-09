台股早盤跌逾百點 台積電開盤跌7元

台股今(9)日開盤下跌95.45點，開盤指數17,175.04點，早盤跌逾百點。台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價612元。

群益投顧表示，大盤技術面雖初見有轉弱疑慮，惟昨日指數測試12日線後急收腳，且市場對相關利空不無過度反應的態勢，多空角力顯混沌。目前的結構顯示，半導體業績股為主軸的電子低基期業績股或有跌深反彈機會，但緣於籌碼因素也可能彈不太動，在大盤雖仍存攻高機會、但環境多空充斥下，縱使前者，高基期中小電(概念股)的籌碼漸趨鬆動的修正壓力可能仍持續，遑論後者；因此，從進退空間切入考量，保守者可低接評價偏低業績股，擇強嚴守技術面(短線)應對。

美國周三(8日) 在Delta變種病毒可能減弱經濟復甦引發憂心，加上對於Fed何時撤回寬鬆政策的不確定性，終場美股四大指數跌幅介於1.23~0.13%，台積電ADR跌2.25%、聯電（2303）ADR跌3.35%、日月光（3711） ADR跌2.26%。