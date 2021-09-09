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富邦期貨：漲多股須留意高檔調節賣壓
受到紐約聯準銀行總裁威廉斯及聖路易斯聯準銀行總裁布拉德周三分別表示，儘管 8 月就業增長放緩，Fed 仍應持續推動縮減購債計畫的影響，台積電（2330） ADR 等半導體類股賣壓湧現，拖累費半跌逾1.2%，美股四大指數收黑。
受到國內近期桃園機師、新北幼兒園疫情連環爆的影響，引發市場擔憂可能重啟第三級警戒，資金轉進防疫概念股避險，台股技術面翻轉向下，續攻力道不足，加上年底 Fed 縮減購債隱憂仍存，在市場心態轉趨保守下，漲多個股須留意高檔調節賣壓。
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