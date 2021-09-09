晶心科 完成現增普通股發行海外存託憑證定價
晶心科（6533）以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，每股價格定為折合新台幣440元(以匯率美金:新台幣=1:27.691轉換)。
晶心科這次現金增資發行總金額為127,120,000美元，每單位31.78美元；現金增資以發行總股數8,000,000股，參與發行海外存託憑證，計4,000,000單位海外存託憑證，預定9月13日發行，上市地點在盧森堡證券交易所。
晶新科海外存託憑證1單位表彰公司普通股2股，每股價格折合新台幣440元(以匯率美金:新台幣=1:27.691轉換)。
晶心科表示，這次辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計8,000,000股，對原股東股權稀釋比率約15.79%，惟為追求公司競爭力提升，並使國際知名度及企業形象推展，在公司長期發展情形下，對股東權益應具正面效益。
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