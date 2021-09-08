疫情再蠢動 概念股它最優

台股昨（8）日再度下跌收黑，防疫概念、遠距商機股持續牽動市場資金進場點火，法人指出，操作基本面成長股為佳，建議防疫概念股短打因應，遠距商機股則可做較長的布局，惟須留意部分標的評價面走高後或有修正風險。

新冠肺炎本土疫情在航空機師染疫及幼兒園群聚下出現擴大疑慮，台股近日行情震盪轉疲，盤面類股跌多漲少，防疫概念、遠距商機股因股價基期相對低，在電子主流股氣虛之際，牽動資金轉向搶短，表現相較活躍。

口罩等相關防疫商品標的連日偏多，美德醫療-DR（9103）、康那香、恆大等昨皆有漲停表現，計連漲三至四天不等，連續漲幅累計有32.5%~27.8%不等，價量俱揚，形成短期底部。

瑞基、亞諾法、寶齡富錦等檢測快篩股同樣連日收漲，連續漲幅累計有21.5%~ 18.5%不等；高端疫苗下檔季線關卡有守，昨日盤中突破300元價位後回測，小漲2元收297元。

宅配通、嘉里大榮、歐買尬、富邦媒等物流、電子商務等遠距商機股也有表現，昨漲幅介於9.9%~0.4%，相較指數強勢。

防疫概念族群連日漲勢相較遠距商機族群強勢齊一，但以累計全年以來漲幅來看，遠距商機股明顯勝出；富邦媒、宅配通、歐買尬、網家、嘉里大榮今年以來漲182.5%~27.0%不等，而上述防疫股除寶齡富錦、高端疫苗外，其餘跌30.9%~1.1%不等。

日盛投顧總經理鍾國忠分析，防疫商品產能充足，相關供應鏈獲利提升大不易，而物流、電子商務等使用率、滲透率在社會生活型態轉變下持續提升，營運高檔運轉；操作上，基本面成長股為佳，因此，防疫概念股宜短打因應，遠距商機股則可擇機做較長的布局，惟須留意部分標的評價面走高後或有修正風險，須謹慎。