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台股收黑 指數失守1萬7300點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

美股三大指數跌多漲少，加上傳出確診個案飆升，台股盤中一度重挫逾260點，尾盤在金融股拉抬下小幅拉回，但收盤仍跌破1萬7300點，指數下跌158點，收1萬7270點，成交值為3210億元。

台股盤中傳出今天確診個案高達50例，導致出現恐慌性殺盤，證交所為此在接近下午1時特別發布新聞稿，表示指揮中心回應這是「謠言」，呼籲投資人勿輕信未經證實之傳言，影響投資判斷，上市公司財務業務等重要資訊公告於證交所公開資訊觀測站，提醒投資人投資應回歸上市公司基本面。

不過，證交所的信心喊話發揮穩盤的作用有限，台股1萬7300點整數關卡宣告失守。

台股早盤開低後一度翻紅，但缺乏主流股領軍下賣壓加重，晶圓雙雄漲多回測，本土疫情飆升的謠言更加重跌幅，盤中一度跌破1萬7200點，最低來到1萬7167點。

台股 證交所

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