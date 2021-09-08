疫情謠言衝擊多頭信心 台股跌158點收17,270點

台股今(8)日收盤指數下跌158.38點，收盤指數17,270.49點，成交量3,210.87億元，最後一盤出現買盤強力拉抬。今日盤中傳出疫情確診達50人 ，台股出現一路走低，甚至引來證交所出面澄清謠言及呼籲投資人理性投資。

台股今日持續進行盤整，早盤開低後，多頭又拉抬回盤平之下，但投資人憂心疫情變化，再度出現賣壓摜低指數，盤中曾下挫超過百點，電子股成交占大盤比重接近六成，資金仍聚焦在半導體族群，但台積電（2330）、聯電（2303）及世界（5347）走勢疲軟，新唐（4919）、欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）走跌；創惟（6104）、世芯-KY（3661）、愛普（6531）及聯發科（2454）盤中相對較強。

貨櫃三雄雖仍占據大盤成交約三成資金，早盤僅萬海較強，長榮（2603）與陽明（2609）走勢平平；疫情概念股的毛寶（1732）、康那香（9919）、美德醫及恆大（1325）等生技股相對強勢。

群益投顧表示，大盤指數在高檔區持續震盪，個股調整劇烈，操作難度上升。可聚焦短多標的，參考短期均線變化順勢因應，並且確實執行停損停利。