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這族群營收好、外資按讚 盤中股價卻大跌

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

受到台股下跌超過200點，賣單調節影響，ABF載板族群一反日前大漲氣勢，今（8）日股價表現弱勢，景碩（3189）不僅股價亮燈跌停，南電（8046）午盤也大跌超過6%，欣興（3037）跌幅也有5.05%。

值得注意的是，族群8月營收表現不錯，景碩8月營收約32.98億元，月增5.7%、年增47.7%，創單月歷史新高，受惠ABF載板新產能逐步開出與BT載板傳統旺季需求。南電8月合併營收也表現不俗，繳出47.24億元，創歷年單月次高，目前欣興尚未公布8月營收。

不僅月營收好，外資也按讚，外資喊出欣興目標價190元，也大喊景碩，目標價更是達到300元的歷史新天價。

不過雖然基本面不錯，但外資本週一、週二均賣出景碩，分別有1,340張與1,466張。今日在大盤下挫下，景碩至午盤時股價打到跌停板，以每股200.50元亮燈跌停，整個族群今日股價一片慘綠。

也有市場認為，因為傳中國IC設計龍頭韋爾旗下、全球第三大CMOS影像感測器（CIS）供應商「豪威（OmniVision）」因手機市況較預期差，大砍其2022年晶圓代工投片量，一旦手機需求量下滑，也會間接影響到載板需求量。不過也有市場樂觀看待，依照各廠擴產狀況等條件來看，載板到2023年還是供需緊張。

營收 景碩

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