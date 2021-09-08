疫情謠言攪局 台股盤中下挫逾200點、跌破季線

今(8)日盤中在投資人擔心疫情更加升溫之下，盤中指數下跌超過200點，跌破季線，股市分析師說，雖然官方出面闢謠，但多頭信心薄弱，但8月出口佳對外銷產業具激勵。

今日11點30分左右，跌至17,230.99點，下跌逾200點，電子類股以電子零件、光電、電子通路及半導體跌幅超過1%較大；傳產股則以紡織、電器電纜、造紙、鋼鐵、觀光及汽車類股跌幅逾1%較大。

早盤即傳出今日公布確診人數超過兩位數且會爆量，但遭疾管局否認，不過，市場傳出的謠言讓空頭掌握時機，多頭買盤也裹足不前，加以指標股的台積電（2330）(2330)與聯電（2303）等股今日走勢疲軟，未能支撐指數。

第一金投顧說，須留意補漲行情何時結束，加上本土疫情升溫帶來的盤勢動盪，可避開先前的強勢股，以防遭遇獲利了解的賣壓出籠。