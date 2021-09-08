阿爾發投顧建立生態圈 將推投資健檢、金錢管家

國內機器人理財指標-「阿爾發投顧」繼先前和永豐金證券聯手推出定期定額投資海外ETF的創新金融服務，8日進一步宣布未來將推出投資健檢及金錢管家等理財服務，協助客戶達成資產累積，完成不同人生階段的投資目標。阿爾發投顧董事長陳志彥指出，各大金融機構都在建構自我的金融生態圈，阿爾發投顧也將自建金融生態系。

阿爾發投顧陳敏宏表示，阿爾發的金融生態圈，現在已經啟動監理沙盒創新實驗（定期定額海外ETF）、阿爾發台大投資組合、投資型保單及結合中華機器人理財協會進行理財教育推廣，現在加上未來進行式，包括機器人投資規畫和金融機構資訊共享，未來還會再推出投資健檢及金錢管家，建構金錢管理一站式的投資服務。

陳敏宏指出，阿爾發的投顧牌照，也讓阿爾發能和銀行、券商、保險及基金公司等多元機構進行合作，既幫助阿爾發的服務深入到不同領域，更協助串接不同金融平台的客戶並滿足各式投資需求。

具體而言，阿爾發迄今合作包括一、4月攜手永豐金證券推出金融創新實驗（監理沙盒）， 首度在國內推出定期定額全球ETF的投資服務，超過千名投資人參與。

二、與台灣大學證券期貨暨財務工程研究中心，共同推出全球ETF的投資組合，提供一般投資人參與學術專業觀點和研究成果的管道。

三、攜手法國巴黎人壽、永豐投信共同推出全台首檔採用機器人理財投資策略的類全委帳戶，透過獨特的「ABCDE」五大特性，幫助客戶守護資產，完成人生不同階段的財務目標。

陳志彥表示，開放銀行是各金融機構建立生態圈的開始，未來預期走向開放證券投資及開放保險服務，整個金融產業和跨產業也將能透過API，串聯所有金融服務，滿足消費者一次購足的便利。阿爾發投顧以機器人理財為核心，也將一步步建構完善的開放金融生態圈。