台股回測季線 這幾檔ETF逆勢走高

台股今（8）日盤下震盪，指數回測季線、10日線，盤面上，原型海外ETF逆勢走高，成為亮點，其中，以統一FANG+ETF（00757）漲幅最大，並且創下掛牌新高，此外，台新MSCI中國ETF、元大日經225ETF、中信中國50 ETF等盤中也都漲逾1%。

在科技五大天王多數收紅，蘋果上漲1.55%、臉書上漲1.57%；Alphabet漲0.38%、亞馬遜漲0.9%，帶動FAANG尖牙股指數再創歷史新高，而統一FANG+ETF盤中漲幅來到1.37%，股價來到51.45元，改寫掛牌新高。

統一NYSE FANG+ ETF袁永騰表示，美國聯準會在全球央行年會後宣示今年內會執行縮減購債，但升息將與縮減購債脫鉤，緩解市場擔憂，再加上目前Delta變種病毒使得就業市場恢復速度放緩，市場推估這將讓聯準會的貨幣政策調整腳步更為緩慢，激勵美股重啟新一輪的資金派對，且資金主要流向未來兩三年獲利成長相對較高的科技成長股。

從美股第2季財報觀察，電動車與自駕車相關以及雲端運算產業，正邁入快速成長階段。統一NYSE FANG+ ETF追蹤的尖牙股指數涵蓋相關產業領域的重要領導廠商，且成分公司多數正值獲利與現金流高度成長期，評價仍在長期均值附近，股價持續創新高的能力強，若逢市場震盪，為長期投資良機。