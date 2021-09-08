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美股弱勢震盪 台股跌17點開在17,411點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 本報資料照片
台股示意圖。 本報資料照片

美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，連帶台股今（6）開盤下跌17點，開在17,411點，早盤在晶圓雙雄、貨櫃三雄同步拉回下，指數回測季線、10日線。

在美股方面，在上周公布非農就業大幅不如預期之後，投資人擔憂經濟展望不確定性升溫，並且有多家機構開始下跌美國GDP成長率，美元指數彈升的背景下，壓抑商品報價全面走低，虛擬貨幣也出現集體暴跌，拖累道瓊指數開低走低，全日表現弱勢；不過，那斯達克受惠科技巨頭FAANG全數上漲，以及疫苗股、中概股強勢帶動，收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌269點，或0.76%，收在35100點；標普500指數下跌15.4點，或0.33%，收在4520.03點；Nasdaq指數上漲10.8點，或0.07%，收在15374.3點；費半指數下跌11.1點，或 0.32%，收在3419.73點。

統一投顧認為，台股昨日受到電子類股短線獲利了結賣壓出籠，以及市場擔憂疫情再起，指數震盪回測季線支撐。考量歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難，加上Delta疫情肆虐，科技產業景氣第4季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動等，且目前已反彈至前波起跌點，預期指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股，業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、Server供應鏈及新能源電動車概念股為主。

矽晶圓 概念股

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